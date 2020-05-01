  • 28 мая 202028.05.2020четверг
  • USD71,0635
    EUR77,9069
  • В Тюмени 24..26 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Магазин загорелся в Ишиме из-за короткого замыкания

Происшествия, 10:00 28 мая 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание привело к пожару на ул. Казанская в Ишиме 28 мая.

Вызов поступил в 6 часов. Произошло возгорание в деревянном магазине 10 на 10 метров.

"На месте работали сотрудники 53-й пожарно-спасательной части. Им удалось справиться с огнем буквально за несколько минут", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огонь повредил пол на площади 10 кв. м.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , короткое замыкание , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 28.05.2020После обнаружения тела утонувшего в Тобольском районе организовали проверку
10:00 28.05.2020Магазин загорелся в Ишиме из-за короткого замыкания
18:03 27.05.2020Штраф за попытку дать взятку получил пассажир поезда в Тюменской области
17:47 27.05.2020Подозреваемый в убийстве тюменец скрылся от правосудия и был объявлен умершим