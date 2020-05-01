Магазин загорелся в Ишиме из-за короткого замыкания
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Короткое замыкание привело к пожару на ул. Казанская в Ишиме 28 мая.
Вызов поступил в 6 часов. Произошло возгорание в деревянном магазине 10 на 10 метров.
"На месте работали сотрудники 53-й пожарно-спасательной части. Им удалось справиться с огнем буквально за несколько минут", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Огонь повредил пол на площади 10 кв. м.
Инна Пахомова