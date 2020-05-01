Магазин загорелся в Ишиме из-за короткого замыкания

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание привело к пожару на ул. Казанская в Ишиме 28 мая.

Вызов поступил в 6 часов. Произошло возгорание в деревянном магазине 10 на 10 метров.

"На месте работали сотрудники 53-й пожарно-спасательной части. Им удалось справиться с огнем буквально за несколько минут", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огонь повредил пол на площади 10 кв. м.

Инна Пахомова