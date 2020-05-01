Ресурсоснабжающие организации получат поддержку от регионального правительства

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Ресурсоснабжающие организации получат 120 млн рублей от правительства Тюменской области. Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов, сообщает региональный оперативный штаб.

Жители Тюменской области ответственно относятся к оплате услуг ЖКХ в период пандемии. Так, несмотря на действующие ограничительные меры, сложную экономическую ситуацию, большинство граждан в срок оплачивают счета за предоставленные услуги. В апреле просрочка составила 12% (средний показатель по России - 30%).

В целом по двум месяцам платежи снизились на 100 млн рублей. Чтобы нивелировать последствия неплатежей, правительство области приняло решение авансировать субсидии ресурсоснабжающим организациям в размере 120 млн рублей.

Благодаря этому регион обеспечил функционирование жилищно-коммунальной сферы в бесперебойном режиме. Сегодня все предприятия ЖКХ вышли на плановые ремонты и продолжают реализацию своих инвестиционных программ.

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