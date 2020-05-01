  • 28 мая 202028.05.2020четверг
  • USD71,0635
    EUR77,9069
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ресурсоснабжающие организации получат поддержку от регионального правительства

Экономика, 14:16 28 мая 2020

www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Ресурсоснабжающие организации получат 120 млн рублей от правительства Тюменской области. Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов, сообщает региональный оперативный штаб.

Жители Тюменской области ответственно относятся к оплате услуг ЖКХ в период пандемии. Так, несмотря на действующие ограничительные меры, сложную экономическую ситуацию, большинство граждан в срок оплачивают счета за предоставленные услуги. В апреле просрочка составила 12% (средний показатель по России - 30%).

В целом по двум месяцам платежи снизились на 100 млн рублей. Чтобы нивелировать последствия неплатежей, правительство области приняло решение авансировать субсидии ресурсоснабжающим организациям в размере 120 млн рублей.

Благодаря этому регион обеспечил функционирование жилищно-коммунальной сферы в бесперебойном режиме. Сегодня все предприятия ЖКХ вышли на плановые ремонты и продолжают реализацию своих инвестиционных программ.

ВИДЕО

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЖКХ , платежи , поддержка , правительство Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 28.05.2020Ресурсоснабжающие организации получат поддержку от регионального правительства
14:00 28.05.2020Тюменцы могут собрать коллекцию дизайнерских бокалов в "Пятёрочке"
13:52 28.05.2020УФНС: подать заявление на субсидию за апрель предприниматели должны до 1 июня
13:34 28.05.2020Голышмановские аграрии завершают яровой сев