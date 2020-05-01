Ресурсоснабжающие организации получат поддержку от регионального правительства
Ресурсоснабжающие организации получат 120 млн рублей от правительства Тюменской области. Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов, сообщает региональный оперативный штаб.
Жители Тюменской области ответственно относятся к оплате услуг ЖКХ в период пандемии. Так, несмотря на действующие ограничительные меры, сложную экономическую ситуацию, большинство граждан в срок оплачивают счета за предоставленные услуги. В апреле просрочка составила 12% (средний показатель по России - 30%).
В целом по двум месяцам платежи снизились на 100 млн рублей. Чтобы нивелировать последствия неплатежей, правительство области приняло решение авансировать субсидии ресурсоснабжающим организациям в размере 120 млн рублей.
Благодаря этому регион обеспечил функционирование жилищно-коммунальной сферы в бесперебойном режиме. Сегодня все предприятия ЖКХ вышли на плановые ремонты и продолжают реализацию своих инвестиционных программ.