Земледельцы Армизонского района готовятся к химической прополке посевов

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Посевная кампания в Армизонском районе завершена 1 июня. Пшеницу труженики хозяйств посеяли до 25 мая. Три небольших предприятия заканчивают сев в эти дни. Начинается подготовка к химической прополке посевов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района Алексей Филиппов.

"Первые всходы оказались качественными. Но есть широколистные сорняки и овсюг. На сегодня главная задача – начать химпрополку. Пытаемся убедить крестьян, чтобы применяли баковые смеси против сорняков", - говорит он.

В 2020 году яровой сев в Армизонском районе вели 40 хозяйств разной формы собственности и размера площадей. Самое маленькое сеет 20 га, большое – 2 тыс. га. Общая площадь ярового сева в Армизонском районе – 30,5 тыс. га. Посевной клин включает: зерновые и зернобобовые – 27,3 тыс. га, при этом 22, 4 тыс. га – пшеница; более 3 тыс. га – однолетние и многолетние травы, картофель, который садят агрофирма "КРиММ", армизонские предприниматель и кооператив.

"Несвязную поддержку в Армизонском районе получили 30 хозяйств. Вскоре начнется работа с субсидией на минеральные удобрения. 14 пакетов документов уже увезли в региональный департамент АПК. Всего 19 предприятий получат данный вид поддержки", - сказал Алексей Филиппов.

По его словам, еще предприятия, закупившие в 2020 году элитные семена пшеницы, могут претендовать на господдержку. Именно эта культура занимает 80 % в обороте. Технический парк Армизонского района существенно обновился за последние годы. Одно предприятие в 2019 году приобрело трактор Versatile, добавляет начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района. И пару плугов закупили крестьяне. "Хорошо запаслись хозяйственники техникой в 2012-2013 годах, когда региональный департамент АПК реализовывал программу до 40-50 процентов скидки на технику. Проблем с посевной техникой в районе нет", - заверил Алексей Филиппов.

Анжела Лебедева