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Огнеборцы потушили пожар в подвале тюменской многоэтажки

Происшествия, 10:06 03 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пожар в подвале многоэтажного дома ликвидировали на ул. Моторостроителей в Тюмени 2 июня.

Сообщение поступило в 17 часов 49 минут. "Горел строительный мусор на площади двух квадратных метров. На место вызова прибыли пожарные специализированной пожарно-спасательной части и 15 ПСЧ. Они оперативно ликвидировали пожар", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Отметим, со 2 по 3 июня в Тюменской области произошло пять пожаров.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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