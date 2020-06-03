Огнеборцы потушили пожар в подвале тюменской многоэтажки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пожар в подвале многоэтажного дома ликвидировали на ул. Моторостроителей в Тюмени 2 июня.

Сообщение поступило в 17 часов 49 минут. "Горел строительный мусор на площади двух квадратных метров. На место вызова прибыли пожарные специализированной пожарно-спасательной части и 15 ПСЧ. Они оперативно ликвидировали пожар", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Отметим, со 2 по 3 июня в Тюменской области произошло пять пожаров.

Инна Пахомова