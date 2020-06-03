В Винзилях горел дом с мансардой

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

28 огнеборцев работали на пожаре в пос. Винзили 3 июня. Вызов поступил в 0 часов 41 минуту. На ул. Мира загорелся одноэтажный деревянный дом мансардного типа.

"На месте происшествия задействовали 10 единиц техники, 28 сотрудников пожарно-спасательных частей. В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды огнеборцы прокладывали магистральные линии на расстоянии 100 и 400 метров от места пожара", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пострадавших нет, пламя не перекинулось на соседние дома.

Огонь повредил дом на площади 64 квадратных метра, надворные постройки на площади 95 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 159 квадратных метров.

По предварительной причине, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.

Инна Пахомова