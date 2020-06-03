Дети Тюменской области, Ямала и Югры продолжат знакомство с историей и культурой родного края

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дети из многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов продолжат знакомство и историей и культурой родного края. Информацию о реализации протокола согласия Совета законодателей о перспективах развития взаимного туризма для детей из малоимущих многодетных семей была рассмотрена на очередном 23-м заседании совета.

"К сожалению пандемия коронавируса внесла свои коррективы в наши планы, и мы вынуждены были фактически отложить все мероприятия, запланированные на весенние каникулы, - отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. - Хотя на Ямале готовы к поездке 160 детей. Сформированы группы в Югре и Тюмени. Все только ждут, когда все это закончится, и Роспотребнадзор даст добро".

В 2020 году из средств областного бюджета на проведение мероприятий по развитию взаимного туризма детей из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямала распоряжением губернатора Александра Моора выделено более 7 млн рублей.

В целях популяризации культурного наследия народов Тюменской области, приобщения детей к истории и культуре трех регионов в марте 2020 года должны были пройти первые экскурсионно-образовательные маршруты для школьников: "Тюмень-Тобольск-Когалым-Тюмень", "Тюмень-Тобольск-Когалым-Пуровск-Тюмень", "Тюмень-Тобольск-Сургут-Тюмень".

В Тюмени для ребят были подготовлены обзорная экскурсия по городу, поездка на фирменном поезде по "Императорскому маршруту", прогулки по Тобольскому кремлю, Абалаку, Знаменскому мужскому монастырю и Музею семьи императора Николая II. В Когалыме юных туристов ждал океанариум мирового класса, морской клуб, оранжерея, уникальное кернохранилище и Русскинский музей природы и человека имени А.П. Ядрошникова. Организаторы постарались учесть все предпочтения детей и разработали разные маршруты.

"Мы понимаем, что эта работу очень важна и прошлую осень мы отработали хорошо, - сообщил Андрей Артюхов. - 656 ребятишек из Югры, Ямала, Тюменской области смогли съездить в гости друг к другу. На всех трех территориях есть много уникальных мест, исторических памятников, музеев и экспозиций".

В рамках организованных экскурсий дети узнали интересные факты о своих великих земляках: Ершове, Менделееве, Алябьеве, Ремезове, Салманове, Муравленко. Благодаря программе школьники смогли побывать в Тобольске, Сургуте, Тюмени, Когалыме, Салехарде. Посетили парк культуры и отдыха "Северный очаг" и стойбище "Торова" в Пуровске, где своими руками сделали обереги и приготовили национальные ненецкие блюда.

"Считаю эту работу крайне важной, - подчеркнул Артюхов. - В Тюмени более 27 тысяч многодетных семей, в Югре – более 32 тысяч, на Ямале – более 13 тысяч".

Члены Совета законодателей одобрили опыт организации взаимного туризма для детей из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Ямала и Югры.

Борис Олейник