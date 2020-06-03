Водитель Kia Rio сбил десятилетнего ребенка

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

10-летнего ребенка сбил водитель Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке ул. Казачьи луга и Вересковой в Тюмени 3 июня. По предварительным данным, девочка получила ссадину колена, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

32-летний водитель иномарки пояснил, что отвлекся от управления машиной и не заметил пешехода вовремя. Обстоятельства ДТП выясняются.

Это уже второй ребенок, ставший участником ДТП на этом перекрестке в 2020 г. Сотрудники ГИБДД в Тюменской области привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах в 2020 г. более пяти с половиной тысяч водителей.