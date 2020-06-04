Пять килограммов гашиша изъяли полицейские у перевозчика

| Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

Сотрудники полиции задержали 41-летнего курьера с пятью килограммами гашиша, которые он должен был доставить из Санкт-Петербурга в Новосибирск, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Тюменской области.

Операцию провели сотрудники ДПС УГИБДД совместно со специалистами управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка на трассе Тюмень - Ишим - Омск.

В багажнике автомобиля задержанного полицейские обнаружили три брикета с гашишем весом три килограмма, приготовленные для последующего сбыта бесконтактным способом. Во время следственных мероприятий в машине обнаружены тайники с еще двумя брикетами гашиша. Проведенная экспертиза установила, что в общей сложности мужчина перевозил 4 кг 840 гр. наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Предполагается, что фигурант причастен к совершению ряда аналогичных преступлений на территории других регионов.