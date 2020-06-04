Администрация Голышмановского округа заплатит ребенку за укус бродячей собакой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. рублей заплатит мальчику, которого покусала бездомная собака, администрация Голышмановского городского округа. Инцидент произошел 8 марта, сообщает региональная прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в тот день в поселке Голышманово девятилетний мальчик с тетей и сестрой возвращался домой. На ул. Ленина на него накинулась бездомная собака и укусила за ногу.

По действующему законодательству, администрация округа обязана принимать меры по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях безопасности населения, отметили в прокуратуре.

В апреле мама ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем в суд был направлен соответствующий иск. Рассмотрев дело, суд вынес решение о взыскании с администрации округа в пользу пострадавшего мальчика 10 тыс. рублей.