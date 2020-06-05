Назначен главный тренер национальной сборной по хоккею

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Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

По словам Брагина, быть главным тренером национальной сборной - это большая честь и ответственность.

"Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет пять-семь назад. В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России", - сказал он.

Федерация хоккея России опубликовала тренерские штабы сборных команд на предстоящий сезон.

Национальная сборная: главный тренер – Валерий Брагин, тренеры - Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов и тренер-методист – Ларс Юханссон.