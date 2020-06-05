Упоровские аграрии завершили посевную кампанию

| Фото: www.uporovo.admtyumen.ru | Фото: www.uporovo.admtyumen.ru

74 тыс. 391 га засеяли упоровские аграрии, завершив весеннюю полевую кампанию 5 июня.

С окончанием ярового сева работников сельхозпредприятий поздравил глава муниципалитета. "Сев проведен 100% кондиционными семенами. Для полноценного развития растений внесено 20,4 тысячи тонн удобрений. Это наибольший показатель на один гектар среди всех районов юга Тюменской области", - говорится в тексте поздравления на официальном сайте. Леонид Сауков подчеркнул, что большую посевную площадь в регионе имеет только Ишимский район.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" агроном комитета по развитию АПК администрации муниципалитета Виктор Трикачёв, зерновые и зернобобовые культуры заняли 54 тыс. 961 га. Из них пшеница разместилась на 31 тыс. 229 га, что на 231 га больше запланированной в начале кампании площади.

Рапсу сельскохозяйственные предприятия отвели 7 тыс. 783 га. Соя, выращиванием которой занимается агрофирма "КРиММ", в этом году занимает 203 га. Появилась на упоровских полях и новая культура – ООО "Тобол" засеяли 60 га льна.

Картофель посадили на 2 тыс. 711 га, причем 2 тыс. 166 га принадлежат агрофирме "КРиММ", овощи здесь будут выращивать на 376 га.

Ирина Кургузова