Тюменские пожарные трижды выезжали на тушение тополиного пуха

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три раза выезжали тюменские огнеборцы на тушение горевшего тополиного пуха 8 июня.

"Благодаря своевременным звонкам огонь удалось вовремя остановить. Пламя не ушло на деревья и кустарники, строения, транспортные средства", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Он отметил, что за три последних дня пожарные подразделения региона совершили 30 выездов, связанных с горением тополиного пуха.

Для предотвращения возгораний жителям и организациям города ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендует проводить ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог и мест скопления пуха. Необходимо пресекать любые игры подростков и детей, связанных с его поджиганием.

Инна Пахомова