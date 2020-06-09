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Тюменские пожарные трижды выезжали на тушение тополиного пуха

Происшествия, 11:24 09 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три раза выезжали тюменские огнеборцы на тушение горевшего тополиного пуха 8 июня.

"Благодаря своевременным звонкам огонь удалось вовремя остановить. Пламя не ушло на деревья и кустарники, строения, транспортные средства", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Он отметил, что за три последних дня пожарные подразделения региона совершили 30 выездов, связанных с горением тополиного пуха.

Для предотвращения возгораний жителям и организациям города ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендует проводить ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог и мест скопления пуха. Необходимо пресекать любые игры подростков и детей, связанных с его поджиганием.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , тополиный пух

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