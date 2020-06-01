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133 семьи региона получили продуктовые наборы от депутата Госдумы

Политика, 12:24 11 июня 2020

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

133 семьи Тюменской области получили продуктовые наборы от депутата Госдумы Николая Брыкина с 29 апреля по 10 июня, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

На первом этапе 37 продуктовых наборов получили ветераны Великой Отечественной войны, на втором - 56 наборов были доставлены семьям участников войны, ветеранам-пограничникам. Еще 40 малоимущих и многодетных семей региона получили продуктовую поддержку.

"Период пандемии – непростое время, некоторые жителя в этот период действительно нуждались в нашей поддержке. В такой ситуации мы просто не имеем права забывать о них", – подчеркнул Николай Брыкин.

В состав продуктовых наборов вошли макароны, гречневая крупа, сахар, мука, колбаса, чай, тушенка и сгущенка, печенье, овсяные хлопья, рис, паштет, подсолнечное масло и другие продукты. Все наборы доставили добровольцы волонтерского центра, работающего на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия". В работе участвовали молодые ребята из проекта "Единой России" "ПолитСтартап", Молодежной общественной палаты при Тюменской областной думе, регионального отделения "Опоры России".

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# волонтеры , депутат , Николай Брыкин , продуктовые наборы

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