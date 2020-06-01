Более трехсот квадратных метров составила площадь пожара на улице Калашникова в Тюмени
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
368 квадратных метров составила площадь пожара на ул. Калашникова в Тюмени 10 июня.
Вызов поступил в 18 часов 35 минут. Горел гараж размерами шесть на 23 метра.
"В тушении огня задействовали восемь единиц техники, 24 человека личного состава. Работало три звена газодымозащитной службы. Пламя ликвидировали в 19 часов 37 минут", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Огонь повредил надворные постройки на площади 200 кв. метров и крышу одноэтажного дома мансардного типа.
Причиной послужило короткое замыкание электропроводки.
Инна Пахомова