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Более трехсот квадратных метров составила площадь пожара на улице Калашникова в Тюмени

Происшествия, 11:07 11 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

368 квадратных метров составила площадь пожара на ул. Калашникова в Тюмени 10 июня.

Вызов поступил в 18 часов 35 минут. Горел гараж размерами шесть на 23 метра.

"В тушении огня задействовали восемь единиц техники, 24 человека личного состава. Работало три звена газодымозащитной службы. Пламя ликвидировали в 19 часов 37 минут", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огонь повредил надворные постройки на площади 200 кв. метров и крышу одноэтажного дома мансардного типа.

Причиной послужило короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , короткое замыкание , пожары

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