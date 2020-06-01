Проект интеграции сельских предпринимателей стартовал в Нижнетавдинском районе

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Проект по интеграции сельских предпринимателей и крупных компаний-производителей Тюменской области стартовал в Нижнетавдинском районе.

Напомним, Инвестиционное агентство Тюменской области подготовило 100 инвестиционных предложений в сфере сельского предпринимательства. Цель проекта - помочь потенциальным и действующим предпринимателям выбрать нишу для бизнеса на селе. Компании-интеграторы предоставят для этого необходимое оборудование, обучение, сопровождение, сырье и материалы, а готовую продукцию закупят по заранее оговоренной цене.

Такая форма сотрудничества даст селянам рабочие места и гарантированный сбыт продукции, интеграторам – увеличение объемов сырья и повышение производительности в целом. Сотрудничать могут представители разных видов предпринимательской деятельности, в том числе владельцы личных подсобных хозяйств.

Как рассказала директор Нижнетавдинского представительства Инвестиционного агентства Тюменской области Ирина Клементьева, в районе предлагают сотрудничество семь предприятий, большинство из них – в сельском хозяйстве.

К примеру, ООО "Прованс" поможет с выращиванием овощей, листового салата и зелени, а после закупит и реализует продукцию. Компания "Ягоды плюс" предоставит участнику проекта посадочный материал. Участник будет сам ухаживать за посадками и собирать урожай, после компания гарантирует сбыт продукции. "Арсибхолдинг" предлагает вырастить телят. Для этого селянам предоставят корма, при необходимости – беспроцентный займ и обеспечат сопровождение. ООО "Медовый край" предлагает заняться производством меда. Компания поставит оборудование, обеспечит обучение и сопровождение, а после – гарантированный сбыт меда. Сельхозкооператив "Наш" предлагает закуп молока и мяса по такому же принципу.

Также нижнетавдинцы могут заняться монтажом печей. Для этого компания "Печь-строй" обучит сотрудника, поставит материалы и оборудование. Подобное сотрудничество предлагает школа мебельщика "Мебель GROUP".

Ирина Клементьева подчеркнула, что к участникам проектов установлены определенные критерии. Подробности можно узнать в Нижнетавдинском представительстве Инвестиционного агентства региона и по телефонам: 8 (34533) 2-48-83, 23-2-60.

Евгения Шевцова