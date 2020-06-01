В Войновке и Суходолье достраивают детсады

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В микрорайоне "Войновка" детсад начали возводить с нуля в начале 2020 года, сейчас он готов более чем на 75%. Учреждение будет общеразвивающего типа с группой для детей ясельного возраста.

В микрорайоне "Суходолье" детский сад инвестор обещал открыть в 2016 году, однако работы были приостановлены по ряду причин и возобновлены в декабре 2019-го, но уже за счет средств областного бюджета. Сейчас на объекте благоустраивается территория, установлено ограждение, проводятся отделочные работы внутри помещения.

Депутат Тюменской городской думы Александр Григорьев по избирательному округу № 21 встретился со строителями детсадов, чтобы обсудить ход работ. Узнав, что на объектах есть трудности с подключением теплоснабжения, депутат пообещал вникнуть в ситуацию и помочь с решением проблемы, чтобы до конца текущего года новые детские сады смогли принять малышей.

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Помимо детсадов, Григорьев оценил ремонт двора у домов № 10 и 10а по улице Энергостроителей, работы в котором проводятся в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы". Депутат отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком. По договору срок сдачи объекта – 26 октября, однако подрядчики хотят завершить благоустройство ко Дню города, чтобы сделать подарок горожанам.