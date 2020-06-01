22 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

Фото: www.mos.ru Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Количество вылечившихся от COVID-19 в Тюменской области превысило 1 тысячу 200 человек

22 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России по данным на 12 июня выявлено 8 тыс. 987 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 220 человек.

Лидеры по количеству зараженных коронавирусом: Москва - 1 тыс. 1714 случаев, Московская область - 730, Свердловская область - 320.

По УФО количество зарегистрированных с COVID-19 в Челябинской области - 91, Югра - 150, Ямал - 122, Курганская область - 11.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 тыс. 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 тыс. 715 летальных исходов, выздоровели 269 тыс. 370 человек.