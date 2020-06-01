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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Количество вылечившихся от COVID-19 в Тюменской области превысило 1 тысячу 200 человек

Общество, 14:10 12 июня 2020

ИА Тюменская линия

1 тыс. 217 человек вылечились от COVID-19 в Тюменской области с начала пандемии по данным на 12 июня. За сутки выздоровели 11 человек, сообщает региональный оперштаб.

По данным на 12 июня выявлено 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии - 2 тыс. 69.

На данный момент три пациента находятся на ИВЛ, 115 человек размещены в обсерваторах, из них 5 детей. 1 тыс. 614 остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 909 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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