В Тобольске жителя Башкортостана обвиняют в гибели собутыльника

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

33-летнего жителя Башкортостана, по вине которого мог умереть его собутыльник, арестовали в Тобольске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Вечером 11 июня в одной квартир дома в мкрн Иртышский нашли тело местного жителя 1976 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, в указанный день компания малознакомых мужчин распивала спиртное в квартире одного из местных жителей. Двое мужчин поссорились. Один избил другого. Удары приходились преимущественно по голове. Спустя непродолжительное время пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. Сейчас 33-летний житель Башкортостана, приехавший в Тобольск по работе, заключен под стражу. Назначено проведение судебных экспертиз. Идет сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.