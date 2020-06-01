Агрофирма "Русич" ищет партнеров для интеграционного проекта

| Фото: Инвестагентство Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Инвестагентство Тюменской области во ВКонтакте

На окупаемость вложений за год и ежегодную прибыль в 14 млн рублей могут рассчитывать партнеры крупного производителя иван-чая в Тюменской области агрофирмы "Русич".

Интеграционный проект предполагает строительство минифабрик на 30-40 рабочих мест, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Компания ищет партнеров с опытом предпринимательской или управленческой деятельности и наличием земельного участка для строительства минифабрики. Расчетная мощность производства - 20 тонн ферментированного иван-чая и 15 тонн сухих трав, ягод, грибов, фруктов и овощей. Необходимый объем инвестиций составляет 15 млн рублей.

Инвестиции расходуются на строительство минифабрики, оплату аренды оборудования в комплекте и обучение.