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Агрофирма "Русич" ищет партнеров для интеграционного проекта

Экономика, 17:43 17 июня 2020

Инвестагентство Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Инвестагентство Тюменской области во ВКонтакте

На окупаемость вложений за год и ежегодную прибыль в 14 млн рублей могут рассчитывать партнеры крупного производителя иван-чая в Тюменской области агрофирмы "Русич".

Интеграционный проект предполагает строительство минифабрик на 30-40 рабочих мест, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Компания ищет партнеров с опытом предпринимательской или управленческой деятельности и наличием земельного участка для строительства минифабрики. Расчетная мощность производства - 20 тонн ферментированного иван-чая и 15 тонн сухих трав, ягод, грибов, фруктов и овощей. Необходимый объем инвестиций составляет 15 млн рублей.

Инвестиции расходуются на строительство минифабрики, оплату аренды оборудования в комплекте и обучение.

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# Год сельского предпринимательства , Иван-чай , инвестиционное агентство , производство

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