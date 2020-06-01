В Тюменской области могут внедрить дистанционное голосование

Председатель комитета по государственному строительству Фуат Сайфитдинов | Фото: duma72.ru Председатель комитета по государственному строительству Фуат Сайфитдинов | Фото: duma72.ru

Введение дистанционной формы голосования рассмотрели депутаты на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы, сообщается на сайте облдумы.

Члены комитета выступили за введение новой статьи в Избирательный кодекс Тюменской области. В случае принятия она будет регламентировать проведение выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Глава комитета Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что ситуация в стране и мире постоянно меняется. Народные избранники должны держать руку на пульсе.

"В связи с пандемией федеральный законодатель совершенствует правовую базу. Мы приводим законы Тюменской области в соответствие с федеральными. К примеру, один из важных моментов – введение дистанционной формы голосования. Изменение направлено на то, чтобы сберечь жизнь и здоровье людей и обеспечить реализацию их гражданских прав", - отметил он.

Предлагается, что на местных выборах на территории одного муниципального образования голосование может быть отложено Тюменской областной избирательной комиссией по представлению местной избирательной комиссии, организующей выборы. Если же голосование необходимо отложить на территории всего субъекта или же в нескольких муниципальных образованиях, то решение принимает уже Центризбирком России.

"При этом избранные органы или депутаты сохраняют свои полномочия до отмены режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и избрания нового состава указанных органов или депутатов", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Окончательное решение по поправкам в избирательное законодательство Тюменской области депутаты примут 25 июня в ходе заседания регионального парламента.