Глава Тюмени отчитается перед депутатами на июньском заседании гордумы

duma.tyumen-city.ru duma.tyumen-city.ru

Восемнадцатое заседание Тюменской городской думы VII созыва состоится 26 июня. Ключевым вопросом повестки станет отчет главы города Руслана Кухарука о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных заксобранием муниципалитета.

Оценивая предыдущий год, председатель думы Евгений Заболотный сообщил, что многое удалось сделать, но необходимо смотреть вперед и поддерживать динамику развития города, продолжить укрепление материальной базы дошкольного и школьного образования, строительство и реконструкцию объектов соцсферы, городской инфраструктуры, жилищного строительства и так далее.

"Конечно, у депутатов будут вопросы. Предположу, что выскажут мнения представители всех политических фракций", – отметил спикер.

Депутаты совместно с администрацией Тюмени в прошлом году занимались благоустройством дворов, ремонтом дорог, обустройством тротуаров, контролировали работу сферы ЖКХ, помогали системам образования и здравоохранения, оказывали адресную помощь, решали частные вопросы своих избирателей.

"Все это будет учтено при оценке депутатами отчета главы города. Подчеркну, что некоторые вопросы депутаты решали за счет личных средств или средств предприятий, на которых они работают", – рассказал Евгений Заболотный.