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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

51 пациента с COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 13:00 18 июня 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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51 случай коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России подтверждено 7 тыс. 790 новых случаев заболевания в 83 регионах, сообщает 18 июня оперативный штаб Москвы.

В 31,5% клинических проявлений болезни не было. В России зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки полностью выздоровел 9 тыс. 621 человек.

Лидирует по числу заболевших Москва - 1 тыс. 40 случаев, в Московской области - 667, в ХМАО - 243 случая.

В Свердловской области выявлен 231 заболевший, в Челябинской области - 167, в Ямало-Ненецком АО - 127, в Курганской области - 19.

Всего к сегодняшнему дню в России выявлен 561 тыс. 91 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 тыс. 660 летальных исходов, выздоровело 313 тыс. 963 человека.

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# коронавирус

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