Строительство школ, детсадов, дорог в Тюменской области идет по графику

Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительство школ, детсадов, дорог в Тюменской области идет по графику, несмотря на ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор Александр Моор, выступая в прямом эфире в телепрограмме "Час с губернатором".

"В Тюмени и Тюменском районе строят три школы и три детсада. Работы идут по плану. А строительство дорог - даже с некоторым опережением", - сообщил глава региона.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на развитие экономики России и региона. В Тюменской области с апреля работает достаточно широкой круг предприятий, в первую очередь - промышленности и строительства.

По словам Александра Моора, сбережение жизни и здоровья людей в период пандемии новой коронавирусной инфекции значительно более значимы для России, чем ее негативные экономические последствия.

"Я горжусь, что для нашей страны и президента жизнь и здоровье людей всегда первичны. Именно поэтому вся страна, все регионы синхронно и скоординированно приняли меры для борьбы с распространением COVID-19. Мы все прекрасно понимали, что будут экономические последствия. Но на начальном этапе нужно было выиграть время для того, чтобы подготовить систему здравоохранения к борьбе с заболеванием", - отметил губернатор.

В России более позитивная статистика по коронавирусу, чем в других государствах.

Евгений Бабенко