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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские студотряды поздравят медиков с праздником

Общество, 12:27 18 июня 2020

Российские студенческие отряды | Фото: Российские студенческие отряды

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Тюменские студотряды поздравят медиков с профессиональным праздником 19-21 июня, сообщает пресс-служба регионального студенческого отряда.

19 июня в 16 часов по московскому времени в Instagram состоится прямой эфир с бойцами студенческих медицинских отрядов, работающими во время коронавирусной инфекции в "красной" и "зеленой" зонах.

В официальных аккаунтах РСО в социальных сетях студенты расскажут истории о ветеранах – членах семей, которые в период Великой Отечественной войны работали в госпиталях и на передовой в качестве медицинских работников.

Российские студенческие отряды | Фото: Российские студенческие отряды

21 июня в Instagram штаба ТюмГМУ пройдет викторина на знание первой медицинской помощи. Также 20-21 июня ребята нарисуют открытки мелом с хештегом #Герои_в_белом под окнами областных клинических больниц № 1 и № 2, городских поликлиник № 1 и № 5.

Бойцы студенческих отрядов будут размещать поздравления с Днем медицинского работника в своих соцсетях, адресованные всем медицинским работникам с хештегами: #РСО #СпасибоБойцамСМО #СпасибоВрачам.

Отметим, что в эти дни более 500 бойцов студенческих медицинских отрядов РСО наравне с врачами и медицинскими сестрами самоотверженно работают, оказывая помощь тяжело больным людям, спасая их здоровье и жизнь.

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# День медицинского работника , студотряды

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