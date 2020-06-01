Жители Тюменской области оформили в Сбербанке более 400 жилищных кредитов по новой госпрограмме

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Более 400 жилищных кредитов на сумму свыше 840 млн рублей выдало Западно-Сибирское отделение Сбербанка по программе господдержки ипотеки по ставке 6,4% годовых, которая стартовала в начале мая.

"Действующие ставки по ипотеке, как на новостройки, там и на готовое жилье, самые выгодные за последние несколько лет. Кроме того, на этой неделе Сбербанк снизил и первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Кроме того, до 30 июня 2020 года при регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.

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