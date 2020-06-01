В Тюменской области запретили обслуживать покупателей без масок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Покупателей без масок не будут обслуживать в магазинах Тюменской области. Далеко не все жители региона готовы соблюдать основные меры профилактики. Однако именно они являются важным условием для улучшения эпидемиологической обстановки в регионе и перехода на третий этап снятия ограничений.

Об этом на брифинге заявил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. Причиной изменений, с которыми столкнулись в последние дни посетители магазинов, стало ухудшение эпидемиологической обстановки.

"Еще на прошлой неделе она складывалась достаточно благоприятно и были все предпосылки к переходу на третий этап снятия ограничений. Однако, начиная с выходных дней, мы наблюдаем значительное увеличение количества заболевших", - отметил Александр Сидоров.

Он подчеркнул, что профилактические меры, которые предпринимают в регионе, разумны и эффективны. Однако они не соблюдаются, а зачастую осознанно игнорируются населением. Нередко возникают конфликты из-за нежелания посетителей надевать маску и отказа продавца обслуживать покупателя. В то же время, требования, которые предъявляют к посетителям и торговым сетям вполне законны.

"До всех организаций торговли доведены разъяснения Минпромторга, в соответствии с которыми в случае отказа покупателя надевать маску, продавец вправе не впускать его в торговый зал и отказать в обслуживании. Управление Роспотребнадзора опубликовало официальную правовую информацию, согласно которой данная позиция организаций торговли является законной и не нарушает прав покупателей", - пояснил Андрей Сидоров.

Он призвал жителей региона ответственно и добросовестно относиться к выполнению профилактических мероприятий и не подвергать угрозе свое здоровье и здоровье других людей.

"Переход на третий этап снятия ограничений – долгожданное открытие торговых центров, ресторанов, кафе - не произойдет само собой. Только общими усилиями органов власти, бизнеса и населения можно остановить распространение заболевания", - добавил он.

Любовь Голышева