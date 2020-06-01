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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи выехали на Ямал для помощи в борьбе с COVID-19

Общество, 17:44 18 июня 2020

Фото: региональный оперативный штаб

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24 врача, преподавателя и ординатора Тюменского медуниверситета отправятся на Ямал для поддержки местных врачей в борьбе с коронавирусом. Они будут работать в моноинфекционном госпитале в Новом Уренгое.

Это терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и медсестры - все прошли специальное обучение по работе с COVID-19. Многие уже имеют опыт борьбы с опасными инфекциями. К примеру, кардиолог, доцент кафедры ТюмГМУ Азизхон Аскаров участвовал в ликвидации вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году.

"Я соскучился по Северу и обрадовался, когда предложили поехать. Эпидемиологическая ситуация здесь тяжелая, и мы не можем не помочь", - поделился он.

Заместитель главврача университетской клиники, терапевт Дмитрий Верясов также имеет опыт работы с COVID-19 в Тюмени. По его словам, командировка на Ямал - не просто работа, а его профессиональный долг.

"Опасность есть, но мы подготовлены и умеем работать в таких условиях", - заверил Дмитрий Верясов.

На Ямале тюменские медики пробудут месяц. Всего сформировано несколько бригад, последняя из них отправится 20 июня.

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# врачи , коронавирус , Ямал

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