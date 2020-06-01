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Тюменские магазины проверяют на соблюдение мер профилактики COVID-19

Общество, 19:01 18 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До семи торговых объектов разного формата – от гипермаркетов до магазинов у дома и рынков - ежедневно проверяют в Тюмени специалисты регионального департамента потребительского рынка и туризма, и Роспотребнадзора. Их цель – проконтролировать выполнение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Об этом на брифинге заявил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. Он отметил, что торговые объекты, деятельность которых в условиях режима повышенной готовности не приостанавливалась, являются местами большого скопления людей, что в условиях несоблюдения требований может привести к распространению заболевания.

"Нарушения выявляются почти на каждом объекте, но степень их различная. Где-то предприятия в состоянии быстро на месте устранить их, где-то составляется протокол об административном правонарушении", - рассказал он.

Основные нарушения - это отсутствие запасов дезинфицирующих средств, недостаток масок для персонала, нарушение правил уборки помещений и недостаточный контроль за состоянием здоровья сотрудников. Со стороны покупателей встречаются нарушения требований масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

Александр Сидоров подчеркнул, что организации торговли готовы к диалогу и в случае выявления тех или иных нарушений проводят соответствующую работу.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Так, в одном из гипермаркетов "Лента" на ул. Республики в Тюмени выполняются требования Роспотребнадзора и администрации Тюменской области по предотвращению распространения коронавируса.

По словам директора торгового комплекса Юлии Лукиной, покупателям предоставляют бесплатные маски. Тем, кто отказывается использовать средства индивидуальной защиты, отказывают в обслуживании.

"Обязательно делается проветривание, каждый час обрабатываются тележки дезинфицирующими средствами. Кроме того, установлены защитные экраны и разметка. Регулярно по громкой связи объявляют о рекомендации соблюдать дистанцию в полтора метра и использовать средства индивидуальной защиты", - рассказала она.

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Любовь Голышева

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# Александр Сидоров , коронавирус , торговые сети

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