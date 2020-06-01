У тюменских врачей появился новый инструмент для работы с зараженными COVID-19

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Ресурсный центр "1С-Медицина-Регион" сообщает о разработке функционала для региональной медицинской информационной системы, предназначенного для мониторинга граждан с подтвержденной инфекцией COVID-19, а также находящихся под подозрением на заболевание и пребывающих на карантине.

Информация о заболевших коронавирусом жителях региона и людях, контактировавших с ними, поступает из оперативного штаба Тюменской области по профилактике распространения вируса. Эти данные ежедневно обновляются и загружаются в региональную медицинскую информационную систему (МИС), что упрощает работу медперсонала. Информация доступна врачам поликлиник и стационаров, фельдшерам, оказывающим медицинскую помощь на дому, бригадам скорой и неотложной помощи.

"Медицинский работник, принимающий вызов, видит, есть ли конкретный человек в списке заболевших или потенциальных носителей коронавирусной инфекции, и исходя из полученной информации может избрать тактику работы с этим пациентом", — сообщил директор ресурсного центра 1С-Медицина-Регион" Андрей Лозицкий.

В настоящий момент информация о зараженных коронавирусом передается в МИС в одностороннем порядке — из оперативного штаба в медорганизации. C момента запуска функционала было внесено более 15 тыс. записей. В скором времени поликлиники также смогут вносить данные в электронный документ, если новые случаи заболевания будут выявлены во время врачебного приема или обслуживания пациентов на дому.

Аккумулирование такой информации позволяет специалистам более точно анализировать уровень заболеваемости в регионе, объективно оценивать ситуацию и повышать эффективность лечения.

Напомним, впервые о четырех случаях заражения коронавирусом в России федеральные СМИ сообщили 5 марта, один из них был зафиксирован в Тюменской области. 17 марта губернатор Александр Моор выступил перед жителями региона и впервые упомянул о режиме повышенной готовности. Он отправил школьников и учащихся колледжей и техникумов на домашнее обучение, отменил массовые мероприятия численностью более 50 человек, закрыл государственные музеи и театры и велел тюменцам, возвращающимся из-за границы, оставаться дома на карантине.

"Уже несколько недель новости о борьбе с коронавирусной инфекцией занимают первое место в новостных блоках печатных и электронных СМИ. Каждому, кто находится на передовой, важна наша поддержка. В борьбе с COVID-19 медперсонал платит очень высокую цену. Доктора, медсестры, медбратья – самая подверженная заражению группа. Мы высоко ценим вклад медицинских работников Тюменской области в глобальной борьбе с пандемией. Поздравляем вас с профессиональным праздником и говорим спасибо каждому за ваш подвиг!", — сказал Андрей Лозицкий.

Эффективность принимаемых мер напрямую зависит от полноты и оперативности данных о быстро меняющейся ситуации в регионе. Медицинская информационная система (МИС) позволяет контролировать все аспекты эпидемиологической ситуации и обеспечивает обмен достоверными данными между профильными службами и ведомствами. Узнать больше о МИС можно на сайте ресурсного центра.