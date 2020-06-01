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В районе ЖК "Кристалл" в Тюмени построят детский сад

Экономика, 15:25 19 июня 2020

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Детский сад в районе ЖК "Кристалл" в Тюмени появится в октябре 2021 года. Уже заключен соответствующий контракт с подрядчиком, сообщает Главное управление строительства региона.

Детсад на 240 мест будет включать в себя три ясельных группы, всего в здании площадью более 5 тыс. кв. м разместится 14 групп. Запроектированы также все необходимые помещения: медицинский и пищевой блоки, зал для физкультурных занятий, кабинеты рисования, логопеда, музыкальных и индивидуальных занятий.

На территории обустроят групповые площадки с теневыми навесами, площадки для занятия физкультурой, площадки для чистки вещей, сушки белья, для мусоросборников. Планируется также установить малые архитектурные формы, скамьи, урны, ограждения, обустроить проезды и тротуары.

Подрядчик - "Завод ЖБИ-3" - в ближайшее время приступит к подготовительным работам на площадке.

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

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# детские сады , нацпроект Демография , строительство

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