Александр Моор поблагодарил медиков за самоотверженный труд

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врач во все времена и во всех странах пользуется особым уважением и почетом, ведь самое ценное, что есть у каждого человека, – это его здоровье и жизнь. С этих слов губернатор Тюменской области Александр Моор начал свое поздравление тюменским медикам.

В преддверии профессионального праздника 19 июня более 60 медицинских учреждений федерального, регионального уровня, частных клиник одновременно в режиме видео-конференц-связи смогли услышать в свой адрес поздравления от главы региона.

"В этот год День медицинского работника мы встречаем в необычных для нас условиях, но от этого праздник не становится менее значим. Я лично благодарю каждого из вас за приверженность профессии, самоотверженный труд врачей, медсестер, водителей скорой помощи, работников поликлиник и стационаров. Спасибо за то, что в трудный и непростой период для нашей страны и региона мы с вами прошли этот этап спокойно и достойно. Сегодня люди в белых халатах на передовой, и этот военный термин точно передает то состояние и условия, в которых вы работаете", — подчеркнул Александр Моор.

По мнению главы региона, пандемия коронавируса показала, насколько эффективна система здравоохранения и насколько профессионально медицинское сообщество, готова ли наука ответить на вызовы, стоящие перед человечеством, и как развита в стране промышленность, которая обеспечивает производство необходимого медоборудования и лекарственных препаратов.

"Нам всем предстоит сделать серьезные выводы. Впереди большая работа по модернизации медицинских учреждений, поиску новых подходов к системе профобразования и подготовки кадров. У нас большой интеллектуальный потенциал, огромный опыт в этой сфере, и я уверен: на все вызовы, которые перед нами будут поставлены, мы ответим", — заявил Александр Моор.

Как считает губернатор, необходимо в ближайшее время оперативно вернуться к плановой медицинской помощи. Кроме того, глава региона обратился к руководителям медицинских учреждений с требованием не снижать контроль по обеспечению безопасности медперсонала, а выстраивать грамотное управление всеми производственными процессами. Губернатор заверил, что, как и раньше, региональные власти будут поддерживать и стимулировать медиков, работающих с ковидными больными, и продолжат приобретение необходимого запаса средств индивидуальной защиты.

"Безусловно, впереди еще много дел и поводов расслабляться нет, но мы совершенно точно знаем и понимаем, как дальше жить и работать. Тюменская медицина доказала свой профессионализм. Я уверен, что этот праздник будут отмечать не только медицинские работники, но и ваши благодарные пациенты. От вас зависят жизни людей, берегите себя и будьте здоровы", — пожелал Александр Моор.