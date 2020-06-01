Росводоканал начнет строить объекты в Тюменском районе по концессии

| Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала"

Строительство трех крупных водохозяйственных объектов в Тюменском районе "Росводоканал Тюмень" начнет в июле 2020 г. Это реальное воплощение концессионного соглашения, заключенного в ноябре 2019 г., сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

По условиям концессии между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и компанией "Росводоканал Тюмень", водоснабжением и водоотведением в районе занялась специализированная организация. В декабре 2019 г. закупили дополнительную технику, приняли переданные от муниципалитетов объекты коммунальной инфраструктуры и провели на них ревизию, начали ремонтные работы там, где это было остро необходимо. Параллельно готовились к строительству первых крупных коммунальных объектов в рамках концессии: водоводы от городских сетей до Каскары и Кулаково и канализационный коллектор от д. Ушакова Переваловского муниципального образования до сетей канализации Тюмени.

По информации заместителя главы Тюменского района, директора управления ЖКХ Артема Чертова, по всем трем объектам проектные решения согласованы. Определены и на следующей неделе приступают к работе подрядчики строительства водовода до Каскары. До 29 июня будут также определены подрядные организации для строительства Кулаковского водовода и коллектора, строительно-монтажные работы начнутся в первых числах июля.

Как подчеркнула глава района Светлана Иванова, все три объекта первого года концессии крайне необходимы. Жители Каскары, Ембаевского и Кулаковского муниципальных образований давно нуждаются в чистой питьевой воде, так как действующие скважины исчерпали свой ресурс. А новый коллектор обеспечит безопасные стоки жидких коммунальных отходов для жителей сразу трех муниципальных образований: Переваловского, Московского и Успенского.