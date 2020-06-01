Авиаперелеты между севером и югом тюменского региона станут дешевле

| Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

Для развития пассажирской авиации из бюджета ХМАО-Югры предоставляются субсидии по 31 маршруту в целях удешевления их стоимости. За 2019 г. стоимость перелетов по ним снизилась на 50 %, а ведущим авиаперевозчиком вновь стала компания "ЮТэйр".

"Субсидирование авиакомпании выполняется в рамках межрегиональной программы "Сотрудничество". Эти вливания денежных средств призваны удешевить стоимость перелетов между городами и районными центрами Югры, а также в город Тюмень", – отметил депутат думы ХМАО-Югры Сергей Великий.

Согласно информации пресс-службы югорской думы, по итогам реализации новой модели авиаперевозок в 2019 году зафиксировано увеличение пассажиропотока более чем на 10 % по всем внутриокружным и межрегиональным направлениям, сообщает "Тюменская область сегодня".