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В Заводоуковске гражданина Монголии осудили за смертельную аварию

Происшествия, 12:03 23 июня 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Гражданина Монголии, виновного в ДТП с двумя погибшими, осудили в Заводоуковске, сообщает прокуратура Тюменской области.

В апреле 2020 года 39-летний иностранец на служебном грузовом автомобиле Volvo c полуприцепом под Заводоуковском в условиях снегопада не справился с управлением. Грузовик вынесло на полосу встречного движения. Водитель смог вернуть машину на свою полосу, а в полуприцеп врезался автомобиль Kia Rio. 65-летний водитель с супругой скончался от полученных травм на месте происшествия.

Гражданин Монголии признал свою вину в ДТП. Суд назначил подсудимому два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил его водительских прав.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу троих сыновей погибших 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

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# ДТП , Заводоуковск

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