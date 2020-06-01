Волонтеры Конституции рассказывают тоболякам о предстоящем голосовании

| Фото: комитет по делам молодежи Тобольска | Фото: комитет по делам молодежи Тобольска

Более 40 добровольцев Тобольска стали участниками акции "Волонтеры Конституции".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил куратор проекта в Тобольске Герман Селиверстов. По его словам, на территории города размещены две информационные точки. Волонтеры ежедневно работают на площади у ТРЦ "Жемчужина Сибири" и возле БЦ "Европа".

"Волонтеры раздают тоболякам информационные буклеты, рассказывают жителям о предстоящем голосовании и предлагаемых изменениях в Конституции. Горожане к нашей работе относятся положительно, пожилые тоболяки с удовольствием общаются с волонтерами, рассказывают истории из своей жизни", - рассказал Герман Селиверстов.

С 15 июня информационные точки посетили более 2 тыс. 100 человек. Инфоточка волонтеров Конституции у БЦ "Европа" работает с 14 до 18 часов, возле ТРЦ "Жемчужина Сибири" - с 14 до 20 часов.

Евгений Новоселов