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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Более двадцати тысяч ямальцев приняли участие в досрочном голосовании

Политика, 14:34 25 июня 2020

sever-press.ru

20 тыс. 589 жителей ЯНАО приняли участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию по данным на 25 июня, сообщает ИА "Север-пресс". Из общего количества проголосовавших досрочно: 12 тыс. 776 - сотрудники ТЭК, 7 тыс. 813 - коренные жители.

Заявок на голосование вне помещений подано 90 тыс. 905. На территории округа 208 основных и 15 временных участков для голосования. Они открылись в 8 часов 25 июня.

На шести избирательных участках в Надымском районе, Салехарде и Новом Уренгое оборудованы площадки на открытом воздухе. Девять участков будут работать на придомовых территориях в Приуральском районе и Ноябрьске.

На участках предприняты все меры безопасности – проводится термометрия, выдают разовые перчатки, маски и ручки. В помещениях соблюдается социальная дистанция.

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# голосование , Ямал

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