Фестиваль экстремального спорта и уличной культуры пройдет в Тюмени 26 июля

| Фото: пресс-служба Extreme Team | Фото: пресс-служба Extreme Team

Стрит-арт, современные виды спорта, яркое экшн-шоу и dj-сеты увидят гости события, которое пройдет на тюменской набережной рядом с мультицентром "Контора пароходства" 26 июля. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа от V всероссийского фестиваля современных видов спорта и уличной культуры Extreme Expo и фестиваля уличного искусства "Морфология улиц", сообщает Extreme Team.

Зрители и гости мероприятий смогут пройти квесты по площадкам фестивалей, прокатиться на дрифт-такси или принять участие в мастер-классах по стрит-арту и представленным видам спорта.

Новой площадкой и результатом коллаборации фестивалей станет образовательная программа. В "Конторе пароходства" пройдут лекции и мастер-классы по ивент-менеджменту, социальному проектированию, урбанистике и стрит-арту. Спикерами выступят региональные и федеральные эксперты по профильным направлениям.

Extreme Expo представят в новом формате, который объединит на одной площадке сразу несколько видов спорта. Здесь пройдут соревнования и шоу-программы по скалолазанию, сноуборду в дисциплине джиббинг, дрифту, стантрайдингу, BMX, скейтборду, силовому экстриму, панне, футбольному фристайлу, паркуру, RC Drift, воркауту и ММА. Организаторы "Морфологии улиц" откроют фестиваль — презентуют художников из разных городов России, которые создадут арты в Тюмени этим летом.

"Объединив шестилетний опыт реализации проектов в Тюмени и других городах, рады именно тюменцам впервые представить новую модель Extreme Expo. Пятый юбилейный фестиваль удивит горожан своей динамикой и мощью", — рассказал глава Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин.

Подробная информация о программе и площадках фестивалей будет обновляться в официальных аккаунтах в социальных сетях Extreme Team и "Морфологии улиц".

Вход будет свободным.