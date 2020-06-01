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В Тюменской области за три месяца изъяли из оборота более 46 килограммов наркотиков

Политика, 17:52 25 июня 2020

фото МВД РФ | фото МВД РФ

Раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков, увеличилась в Тюменской области в первом квартале 2020 года до 19,6%. В первом квартале прошлого года этот показатель составлял 15,9%.

Об этом на заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и областной антинаркотической комиссии сообщил заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Валерий Суворов.

Он отметил, что на 21,1% снизилось количество преступлений, совершенных наркоманами. Тюменские полицейские изъяли у преступников 46,1 кг наркотических средств. "По итогам первых трех месяцев текущего года отмечено незначительное, на 0,7 процента, увеличение количества зарегистрированных преступлений. В первую очередь это связано с активной работой органов внутренних дел по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств", — доложил Суворов.

В марте 2020 года направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, члены которой занимались сбытом наркотических средств в Тюмени и Тюменском районе через Интернет. К уголовной ответственности привлечены четыре наркосбытчика. По инициативе тюменской полиции были закрыты около 160 интернет-сайтов, через которые сбывались наркотики.

"Борьба с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией должна строиться на основе эффективного межведомственного взаимодействия. Это касается не только региона в целом, но и каждого муниципалитета", — подчеркнул Сергей Сарычев.

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# Валерий Суворов , наркотики , Сергей Сарычев

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