На ремонт дорог в Тобольске освоят 260 миллионов рублей

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

260 млн рублей освоят порядные организации на ремонт автомобильных дорог в Тобольске, сообщает пресс-служба администрации города.

Одна из подрядных организаций, которая выиграла тендер на производство работ, - ДРСУ-6 АО "ТОДЭП". Она имеет большой опыт, достаточное количество техники и кадров для качественного выполнения взятых на себя обязательств.

Директор ДРСУ-6 Вера Добрышева рассказала, что проблема тобольских дорог – это колейность, разрушение, либо частичный износ дорожного полотна. Поэтому к каждому участку, требующему внимания, следует подходить индивидуально, используя передовые решения и технологии.

Один из самых проблемных объектов, который взяла на себя подрядная организация, - подъездная дорога к микрорайону Менделеево вдоль железнодорожного вокзала, от развязки федеральной дороги до привокзальной площади. Ее протяженность составляет больше километра. Ремонтные работы здесь ведутся под эгидой управления автомобильных дорог Тюменской области в рамках регионального контракта.