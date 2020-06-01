В Тюмени за год построили более 84 километров сетей водоснабжения

| Фото: Росводоканал Тюмень (архив) | Фото: Росводоканал Тюмень (архив)

Более 84 км сетей водоснабжения и водоотведения построено и реконструировано в Тюмени в 2019 году, сообщил глава города Руслан Кухарук на заседании Тюменской городской думы, посвященном итогам деятельности администрации Тюмени 26 июня.

"Именно модернизация коммунального хозяйства делает Тюмень все более современным мегаполисом, - заметил глава города. - В результате мероприятий концессионного соглашения с "Тюмень Водоканал" удалось существенно снизить показатели доли потерь воды и число аварий на сетях водоснабжения".

По словам главы города, в связи с интенсивной застройкой Тюмени было принято решение построить единую сливную станцию в районе городских очистных сооружений. Ввод станции в эксплуатацию состоялся в октябре 2019 года.

"В прошлом году в соответствии с концессионным соглашением на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения было направлено более полутора миллиардов рублей", - добавил Руслан Кухарук.

Основной объем строительства и реконструкции коммунальных объектов, а также их капитальный ремонт осуществляется ресурсоснабжающими организациями в рамках их инвестиционных и производственных программ.

Так, в 2019 году выполнены масштабные работы в отношении более 19 км тепловых сетей, построены две новые котельные. На 18,6% удалось снизить аварийность в отопительный период 2018-2019 годов.

Капитальный ремонт прошел на 237 км сетей электроснабжения и 375 трансформаторных подстанциях.

Николай Ступников