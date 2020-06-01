Курганскую пару осудят за нарколабораторию в Тюмени
За подпольную нарколабораторию в Тюмени будут судить криминальную пару из Курганской области, сообщает региональная прокуратура.
В феврале 2019 года жительница Курганской области была осуждена Ленинским районным судом за покушение на приобретение наркотического средства к шести месяцам лишения свободы условно.
Вскоре ей через Интернет поступило предложение о незаконном производстве мефедрона. Девушка согласилась и привлекла к производству наркотиков своего сожителя.
Пара получила необходимое оборудование и реагенты, которые в Тюмень направил наркоделец. Кроме того, они арендовали частный дом в Тюменском районе.
Об их противоправной деятельности стало известно правоохранительным органам. Курганцев задержали и заключили под стражу.