Пять человек пострадали в аварии в Ишиме

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Пять человек пострадали в результате ДТП на перекрестке ул. Луначарского и Чкалова в Ишиме 28 июня. Нетрезвый водитель въехал в три автомобиля, которые впоследствии отбросило на людей.

ДТП произошло в 2 часа 45 минут. Водитель автомобиля Mercedes-Benz 1978 года рождения въехал в полицейский "УАЗ", который стоял с включенными проблесковыми маячками, и расположенные на обочине автомобили Honda и Lada 15-й модели.

"После машины отбросило на стоявших на тротуаре женщин 1977, 1984, 1986 и 1974 года рождения. Их госпитализировали. Впоследствии двух уже выписали и две остались в больнице. У одной из них диагностировали тяжелые травмы. После за медицинской помощью обратился мужчина 1974 года рождения. Он не госпитализирован", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mercedes-Benz находился в нетрезвом состоянии. Показания алкотестера составили 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. "Мужчина приехал из Нового Уренгоя к родственникам в Ишим три дня назад. Его путь от дома родственников до места ДТП составил 300 метров. Он арестован в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело", — заключила Анжела Борисова.

Инна Пахомова