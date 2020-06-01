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Врачи скорой спасли захлебнувшегося в ванной малыша

Происшествия, 18:49 29 июня 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Пятимесячного мальчика, захлебнувшегося в ванной, спасла бригада скорой помощи в Тюмени 28 июня, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Несчастный случай произошел, когда ребенка ненадолго оставили одного купаться в ванной с надувным кругом на шее. Вернувшись, мать обнаружила сына под водой. Женщина вытащила его на поверхность, лицо малыша к тому моменту уже посинело – попавшая в дыхательные пути вода нарушила дыхание. Испуганные родители вызовали скорую. Экстренная помощь была оказана через 12 минут.

"Все обошлось благополучно. Состояние маленького пациента оценили как средней степени тяжести и оперативно доставили в ОКБ № 1. Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Родители запомнят этот урок на всю жизнь: нельзя ни на секунду оставлять ребенка одного без присмотра в воде, потому как это может привести к самым печальным последствиям", – рассказали врачи скорой помощи.

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# скорая помощь

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