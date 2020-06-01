Полузащитник Евгений Ушаков подписал контракт с ФК "Тюмень"

| Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте

Победитель группы "Урал-Приволжье" в составе тольяттинского "Акрона" Евгений Ушаков подписал контракт с ФК "Тюмень", сообщает футбольный клуб.

27-летний полузащитник за свою карьеру успел поиграть в составе родного "Орла", "Зенита-Ижевска", воронежского "Факела", "Сызрани-2003" и команды "КАМАЗ" из Набережных Челнов.

Его возможности отлично знакомы главному тренеру "Тюмени" Игорю Меньщикову – Ушаков два сезона провел под его началом в клубе из Ижевска.

В "Факеле" Евгений играл в ФНЛ. В его составе Ушаков приезжал в Тюмень в ноябре 2017 года, однако сыграть на поле "Геолога" тогда не удалось – он остался на скамейке запасных. Тюменские болельщики видели этого футболиста в деле год назад – в первом туре прошлого сезона Ушаков играл на месте опорного полузащитника в составе гостей из Набережных Челнов. Евгений часто выполнял стандартные положения – подходил к мячу во время штрафных и угловых ударов. В итоге за "КАМАЗ" он провел все 17 матчей ПФЛ, в которых отметился четырьмя голами. А уже зимой Ушаков перешел в "Акрон", в котором из-за коронавируса так и не дебютировал в официальных матчах.

Ранее "Тюмень" в нынешнее межсезонье заключила контракты с полузащитником "Мордовии" Русланом Навлётовым и защитником "Велеса" Дмитрием Садовым.