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Дополнительный корт Дворца спорта "Кристалл" в Тобольске практически готов к работе

Спорт, 14:00 30 июня 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Дополнительный корт Дворца спорта "Кристалл" в Тобольске практически готов к работе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор Детско-юношеской спортивной школы № 1 Алексей Сухарев. По его словам, запуск инженерных систем произведут московские специалисты после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

По техническим характеристикам новый корт не будет уступать уже существующему "Кристаллу-1". Помимо самой ледовой арены, проект включает четыре раздевалки по 25 мест, зону для отдыха.

Второй ледовый корт спорткомплекса позволит вдвое увеличить пропускную способность дворца, создать более комфортные условия и для юных спортсменов. Корт будет доступен не только профессионалам, но и всем желающим покататься на коньках.

В главном здании "Кристалла" также ведется косметический ремонт. Предстоит заменить всю плитку, которая за девять лет пришла в негодность. На фасаде Дворца спорта установят большой светодиодный экран.

Все работы планируется завершить до середины августа.

Евгений Новоселов

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# спортивный комплекс , Тобольск

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