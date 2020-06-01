Лидеры кормозаготовки определились в Ялуторовском районе

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ООО "Чайка" Ялуторовского района лидирует в кормозаготовке. По данным на 29 июня предприятие заложило на хранение сена 63,1 % от общего объема, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Хорошие темпы в заготовке кормов отмечены в ОАО "Приозёрное" — 43,7 % от плана и СПК "Садовод" — 37,9 %. Последний — на первом месте по заготовке сена, скосивший 329 тонн из 900. За "Садоводом" хорошими темпами идут индивидуальные предприниматели Шишканов А. В. и Дубовик П. Н. Они скосили по 21,2 % и 25,7 % соответственно от запланированных объемов — 212 и 90 тонн.

Практически все сельхозпредприятия района вышли на заготовку сенажа и сена. По данным оперативной сводки, сена скошено 13,6 % от запланированных 7 тыс. 260 тонн, заложено на хранение грубых кормов — около 37 %.