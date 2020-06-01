Администрация Тюмени в 2019 году работала эффективно, считают депутаты гордумы

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На восемнадцатом заседании думы народные избранники заслушали и обсудили отчет главы города.

Руслан Кухарук в своем докладе обозначил ключевые достижения за год, которые задали вектор для дальнейшего развития Тюмени. Особое внимание он уделил реализации национальных проектов. В частности, речь шла о стабильной демографической ситуации в Тюмени и естественном приросте населения, который в 2019 году составил более 4 тыс. 600 человек.

"Это интегральный показатель, – заметил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук. – Люди живут там, где им хорошо", – подчеркнул Степан Михайлович и добавил, что естественный прирост в Тюмени – один из лучших показателей в стране.

Депутат Алексей Чирков считает, что в сложившейся экономической ситуации важно оказать предпринимателям максимально возможную поддержку в рамках полномочий администрации, чтобы сохранить рабочие места. "Это одна из приоритетных задач", – убежден Алексей Иванович.

Глава города обратил внимание депутатов на высокие темпы развития в дошкольном и общем образовании, культуре, спорте и молодежной политике. В рамках реализации нацпроекта "Демография" в детских садах создали более двух тысяч мест, в том числе для малышей до трех лет. До 2024 года в городе появятся 17 новых школ, рассчитанных на 18,5 тыс. учеников.

"Многие приезжают в Тюмень не только из-за работы, но и качественного образования, а также огромного количества площадок, где дети могут раскрыть себя, – убежден председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук. – Это означает, что планку возможностей для наших детей надо поднять еще выше, ведь подрастающее поколение – это наше будущее".

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко убеждена, что профессиональным успехам молодых людей способствуют социально значимые проекты, такие, как "Отряды мэра".

Депутаты на заседании высказали свое видение общегородских проблем и предлагали варианты их решения. По мнению Александра Захарова, проблему нехватки мест в детских садах в микрорайонах старой застройки можно решать путем возвращения в собственность города бывших зданий дошкольных учреждений, использующихся не по назначению, а Альбина Селезнева предложила выплачивать сумму в размере прожиточного минимума родителям малышей, не посещающих детские сады.

Народные избранники высоко оценили деятельность администрации по развитию городской инфраструктуры, констатировали, что в Тюмени сохраняется высокий темп работ по капитальному ремонту домов и социальных объектов, благоустройству, озеленению дворов и общественных пространств. При этом сами народные избранники вместе с жителями активно проводили согласование проектов, контролировали работы и приемку объектов.

Наталия Путина сообщила что в прошлом году в 25-м избирательном округе благоустроили три дворовые территории. В рамках капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах были завершены работы на девяти объектах. Разработана проектно-сметная документация на обустройство спортплощадки в школе № 27, запланирован ремонт школы № 42 и здания 118-го детского сада.

Виктор Бронников напомнил присутствующим, что в 2019 году городскими властями и депутатами была проведена большая работа в части благоустройства промышленных территорий: например, вместе с запуском нового предприятия к заводу уже заасфальтировали подъездные пути и тротуары, оборудовали автобусные остановки. Бронников считает, что это очень хорошая практика.

По мнению Руслана Кухарука, добиться высоких показателей удается благодаря слаженной работе команды администрации, депутатского корпуса и жителей областного центра. "В своих выступлениях вы обращаете внимание на моменты, над которыми предстоит потрудиться, и это не ваши личные пожелания, а просьбы людей, которые вам поверили, за вас проголосовали, которые ищут у вас поддержки и надеются, что та или иная ситуация будет сдвинута с мертвой точки", - отметил глава города.

По итогам голосования народные избранники единогласно одобрили отчет главы Тюмени и поблагодарили Руслана Кухарука за плодотворное сотрудничество на благо областного центра и горожан.

"Деятельность администрации Тюмени можно охарактеризовать как грамотное стратегическое планирование, которое включает важные вопросы социально-экономического развития территории, прогнозирования бюджета на среднесрочный и долгосрочный периоды и другие", – высказал мнение Дмитрий Антипов.

Депутат Иван Романчук пожелал городским властям не сбавлять набранных темпов. "Работа тяжелая, мы прикладываем много усилий, чтобы наш город процветал", – сказал он.

Подводя итоги обсуждения, председатель думы Евгений Заболотный подчеркнул содержательность доклада и справедливость озвученных депутатами пожеланий.

"Мы можем констатировать: в Тюмени работает единая команда администрации, депутатов, ТОСов и горожан, которые постоянно на связи, ведь именно жители, в первую очередь стимулируют власть работать еще лучше, обращая внимание на самые актуальные проблемы", – резюмировал Забоолотный.