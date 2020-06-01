Езду по встречке тюменец транслировал в instagram

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

23 раза нарушил правила дорожного движения тюменец на "Ладе Приора" за три месяца. Эти инциденты зафиксировали камеры. Кроме того, на счету водителя семь штрафов, в основном за превышение скорости. 30 июня инспекторы полка ДПС задержали тюменца, транслировавшего езду с нарушениями в Instagram, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Молодые люди на "Ладе Приора" выезжали на встречную полосу и не соблюдали требования сигналов светофора. Примечательно, что машина принадлежит сестре тюменца, снимавшего инцидент с автомобилем Mercedes, въехавшим в столб в прямом эфире.

Водителя направили на освидетельствование в наркологический диспансер. Если экспертиза не покажет наличие наркотиков, водитель будет привлечен к административной ответственности за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения.

Автоинспекторы также пояснили молодому человеку, что будут держать его участие в дорожном движении под контролем, учитывая наличие нескольких грубых нарушений правил и публичность этих противоправных деяний.