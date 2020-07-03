Тюменские села обеспечивают чистой питьевой водой

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Ремонт сетей водоснабжения начат в восьми населенных пунктах Уватского района. Блочные станции очистки воды устанавливают в селах Новоатьялово, Петелино, Хохлово Ялуторовского района. Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, эти работы должны быть завершены до конца 2020 года.

Мероприятия по обеспечению сельских населенных пунктов Тюменской области питьевой водой реализуются в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" и государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды", утвержденной постановлением правительства региона от 14 декабря 2018 года.

На выполнение указанных мероприятий в 2019 году было выделено 159,2 млн рублей, в том числе из областного бюджета − 115,14 млн рублей, из федерального − 23,43 млн рублей, из бюджета муниципальных образований − 10,45 млн рублей. Внебюджетные средства составили − 10,18 млн рублей.

В селе Пятково Упоровского района уже отремонтировано 3,3 км сетей водоснабжения. В селе Алымка Уватского района - 0,6 км. Установка блочных станций очистки воды с подачей очищенной воды в водопроводную сеть произведена в селе Бархатово. В поселке Новикова Исетского района установлена блочная станция очистки воды с разливом в тару потребителя.

На оснащение сельских населенных пунктов, не обеспеченных водой питьевого качества, блочными водоочистными станциями малой производительности (павильоны питьевой воды) в местных бюджетах были предусмотрены средства в размере 318,0 млн рублей. За счет указанных средств в 2019 году установлены 100 павильонов чистой воды при запланированных 79.

Реализованные в 2019 году мероприятия позволили обеспечить качественной питьевой водой 15,61 тыс. человек.

Борис Олейник